Es wird langsam grün Frühlingsanfang: Was Sie jetzt für Ihren Garten tun können

Bevor Sie die Gartenarbeiten im Frühling in Angriff nehmen, sollte zunächst ein Gesamtcheck der Gartengeräte gemacht werden. Funktionieren die Elektrogeräte, sind Scheren unter Umständen gerostet? Ist nicht alles in Schuss, steht eine Wartung an - entweder reparieren, ölen oder schleifen. Hilft gar nichts mehr, können Sie das Gerät ersetzen. Zudem ist ein Check der Wasserzufuhr im Garten wichtig. Meist ist diese über den Winter abgestellt. Damit auch wieder sauberes Wasser aus der Leitung kommt, einfach das kühle Nass ein paar Minuten laufen lassen.