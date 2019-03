Es wird immer "unwichtiger" Senta Berger: Gedanken um das liebe Geld

Existenzängste wie so viele andere Schauspieler hat sie nicht, andererseits kann sie sich an ein Gespräch mit der befreundeten Kollegin Christiane Hörbiger (80) erinnern. Da haben die beiden Stars, "als wir so Anfang/Mitte 50 waren scherzhaft, aber nicht ganz, gesagt: 'Wenn nix mehr geht, dann gehen wir halt putzen. Weil des könn' ma!'". Schauspielerinnen könnten "wahnsinnig gut putzen", weil sie "Ästhetikerinnen" seien. "Wir haben einen Blick, wir sehen den Staub. Wir lernen Texte beim Putzen."

Sie weiß, dass sie "Glück hatte, einigermaßen gesichert leben zu können. Mit Durststrecken". Sie kenne auch die schlaflosen Nächte, als sie zum Beispiel 1982 mit der gemeinsamen Filmproduktionsgesellschaft Sentana, die mittlerweile auf die beiden Söhne Simon (46) und Luca Verhoeven (40) überschrieben wurde, den preisgekrönten Erfolgsfilm ihres Mannes, "Die weiße Rose", selbst finanzieren mussten. "Aber wir hatten ja das Haus hier (in Grünwald bei München - die Red.) Bei allen Finanzierungen war das Haus immer das Pfand."

Die Schauspielerin möchte für ihre Enkel da sein

Natürlich weiß sie auch von der unterschiedlichen Bezahlung von weiblichen und männlichen Schauspielern. "Als Produzentin habe ich immer darauf geachtet, dass Frauen und Männer gleiches Honorar bekommen", sagt sie der SZ. "Als Schauspielerin kenne ich allerdings die Ungerechtigkeiten des Gagengefälles von vielen Kollegen."

Grundsätzlich könne es aber nicht nur um Gage und immer mehr Gage gehen. "Das Geld vergeht, die Schande bleibt. Es ist so: Wenn ich höre, was einer mit einem Film, den ich verachte, verdient hat, dann perlt das an mir ab. Ich trage die Nase dann sehr hoch. Das ist ein furchtbarer Hochmut, aber der einzige, den ich mir leiste."

In ihrem Leben seien jetzt andere Dinge wichtiger: "Ich habe es versäumt, meine drei Enkelkinder richtig zu begleiten. Ich habe so viel gearbeitet bis vor zwei Jahren, dass ich sie gar nicht richtig habe aufwachsen sehen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eine Oma Resi sein, wie es meine Mutter für meine Kinder gewesen ist."