Es wird immer ernster Sarah Lombardi postet Pärchenbild mit ihrem Partner Julian Büscher

Sie teilen ihr Liebesglück auf Instagram nun auch für die Nachwelt: Sarah Lombardi (27) hat ein erstes gemeinsames Pärchenbild mit Freund Julian Büscher (27) geteilt. Bisher zeigte sich die Sängerin nur in kurzlebigen Instagram-Stories mit ihrer neuen Liebe. Auf dem Foto posiert das Paar in sommerlichem Look eng umschlungen auf einem Boot. Auf einem zweiten Bild ist Sarah Lombardis ungestelltes Lachen zu sehen. "Du wirkst so glücklich", lautet prompt der Kommentar von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) unter dem Foto. Cathy Hummels (32) hinterlässt drei Herz-Emojis und "Promi Big Brother"-Moderatorin Marlene Lufen (49) schreibt: "Was für ein süßes Paar ihr seid!"