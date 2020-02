"Es wird großartig" Courteney Cox freut sich auf das "Friends"-Special

Courteney Cox (55) freut sich auf das Wiedersehen vor der Kamera mit ihren ehemaligen "Friends"-Kollegen. Wie letzte Woche bestätigt wurde, plant der kommende Streamingdienst HBO Max ein Special, in dem alle sechs Schauspieler der Clique - Cox, Jennifer Aniston (51), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) - gemeinsam in Erinnerungen an die Sitcom schwelgen werden. "Ich bin so aufgeregt. Das Ding ist, dass wir zum ersten Mal in einem Raum zusammenkommen und tatsächlich über die Show reden werden", erklärt Cox in einem Gespräch mit dem Schauspieler Kevin Nealon (66) für dessen Webserie.