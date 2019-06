Ismaik poltert: "Es wird getrickst, getäuscht und getarnt"

Er selbst verfolge, obwohl nicht mehr so häufig in München, die Geschehnisse bei den Löwen genau. "Ich freue mich über jeden noch so kleinen Erfolg. Aber ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn bei 1860 endlich ehrlich miteinander umgegangen würde. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass in diesem Verein so dermaßen falsch gespielt wird", sagt Ismaik - und geht noch weiter: "Es wird getrickst, getäuscht und getarnt - nur um mich loszubekommen. Ich frage Sie: Was ist in den letzten zwei Jahren unter Reisinger besser geworden? Nichts."