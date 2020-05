"Es wird eine Familiensache" So feiert Clint Eastwood seinen 90. Geburtstag

Hollywood-Star Clint Eastwood ("The Mule") wird am Sonntag 90 Jahre alt. Wie dieser Meilenstein gefeiert wird, hat nun sein Sohn Scott Eastwood (34, "Pacific Rim Uprising") erklärt. "Wir werden nur eine Familiensache daraus machen", sagte der 34-Jährige in einem Interview mit "Access Hollywood". "Sehr, sehr ruhig, sehr locker." Den Grund dafür lieferte Scott Eastwood auch: "Er mag Geburtstage nicht wirklich", verrät er über seinen berühmten Vater.