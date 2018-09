Es wird ein... Sasha: Werdender Papa verrät das Geschlecht des Babys

Welchen Namen der "Mini-Sasha" am Ende bekommen wird, haben die werdenden Eltern noch nicht festgelegt, auch wenn eine Liste schon bereit liegt. "Wir gucken uns den Kleinen erst mal an", so Sasha. Neben den Vaterfreuden kümmert sich der Musiker aber weiter um seine Musikkarriere: Mit seinem ersten deutschen Album "Schlüsselkind" tourt er ab 26. September 2018 durch Deutschland.