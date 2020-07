Es winken 5.000 Dollar Hollywood-Star Ryan Reynolds bietet Finderlohn für Teddybär

Der kanadisch-amerikanische Hollywood-Star Ryan Reynolds (43, "Deadpool") unterstützt eine Frau in Kanada bei der Suche nach einem gestohlenen Teddybären. "Vancouver: $5.000 für denjenigen, der diesen Bären an Mara zurückgibt. Es werden keine Fragen gestellt. Ich denke, wir alle wollen, dass dieser Bär nach Hause kommt", mischt er sich via Twitter in das private Drama einer Frau ein. Zusammen mit diesem Aufruf teilte Reynolds den Tweet samt Foto des Bären, den diese Frau zuvor ebenfalls über den Kurznachrichtendienst öffentlich gemacht hatte.