Es werde Licht Jürgen Vogel und Sibel Kekilli: Team-Power beim Festival of Lights

Kunst- und Serien-Koproduktion

So sieht das auch seine Kollegin Kekilli, die gemeinsam mit Vogel beim "Free your Energy"-Event im Hotel de Rome und dank moderner Virtual-Reality-Technologie ein Kunstwerk aus Licht schuf. "Als Schauspielerin muss man Teamplayer sein, denn allein kann ich den Film nicht machen. Man ist auch am Filmset nicht allein, man ist ein Teil des Teams, man macht seine Arbeit und wartet, bis auch die anderen ihre Arbeit gemacht haben", so der "Game of Thrones"-Star. "Wir haben heute zwei namhafte Künstler zusammengeführt, die gemeinsam Lichtkunst gestalten", freute sich auch Eon-Plus-Programmleiter Joachim Klein. Mit dem Werk der namhaften Hobby-Künstler übertrage der Energiekonzern den Gedanken des Bündelns von Energieverträgen auf ein einzigartiges Kunst-Event.