"Es war ziemlich schlimm" Bob Odenkirk: So schwer verlief die Corona-Erkrankung seines Sohnes

Wohl kaum eine Erkrankung ist so unvorhersehbar wie die Corona-Krankheit Covid-19. Auf der einen Seite gibt es Berichte von über 100-jährigen Patienten, die das Virus besiegt haben sollen; auf der anderen hört man auch immer wieder von jungen Menschen, die die Krankheit schwer trifft. Bob Odenkirks (57, "Better Call Saul") Sohn Nathan war ebenfalls schwer an Covid-19 erkrankt, wie der Schauspieler nun verraten hat.