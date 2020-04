Es war wohl Selbstmord Ehemaliges Playmate Ashley Mattingly stirbt mit 33 Jahren

Das ehemalige Playmate Ashley Mattingly ist tot. Sie wurde am vergangenen Freitag (17. April) leblos in ihrem Haus in Austin, im US-Bundesstaat Texas, aufgefunden. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf ihre Schwester und ihren Zwillingsbruder berichtet, soll sich Mattingly bereits am 15. April das Leben genommen haben. Sie wurde nur 33 Jahre alt.