"Es war Tristans Schuld" Khloé Kardashian äußert sich erneut zum Fremdgeh-Skandal

Sie nimmt die Vorwürfe zurück

In einem zweiten Tweet gibt Khloé die Schuld am Beziehungsaus dann einzig Thompson. "Was noch härter und schmerzhafter ist, ist von jemanden verletzt worden zu sein, der mir so nahesteht. Jemand, den ich liebe und wie eine kleine Schwester behandelt habe. Aber Jordyn ist nicht verantwortlich für die Trennung meiner Familie. Das war Tristans Fehler." In einem dritten und letzten Tweet nimmt sich die 34-Jährige vor, ihren Weg weiter zu gehen und sich dabei auf ihre Familie, ihre Gesundheit und ihr Baby True zu konzentrieren.