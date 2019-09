"Es war kein gutes halbes Jahr" Fritz Wepper: Seine Töchter helfen ihm nach dem Tod seiner Frau

Für seine eigene Gesundheit hat der 78-Jährige nach einer Operation am Herzen nun klare Regeln geschaffen, was sein Arbeitspensum angeht: "Ich habe im Vertrag stehen, dass ich nur zehn Stunden arbeite, also 50 Stunden die Woche. Das ist mein Limit, das ist mein Selbstschutz." Bis Mitte November dreht er derzeit die neuen Folgen für die ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen".