"Es war einfach ein Albtraum" Eltern von Cameron Boyce sprechen über seinen plötzlichen Tod

In einem emotionalen Fernsehauftritt haben sich die Eltern des verstorbenen Cameron Boyce (1999-2019) zu dem tragischen Vorfall geäußert. In der US-Talkshow "The Doctors" sprachen Victor und Libby Boyce ausführlich über den Tag, an dem sie von dem plötzlichen Tod ihres Sohnes erfahren haben. Der Disney-Star kam am 6. Juli 2019 mit gerade einmal 20 Jahren ums Leben, nachdem er nachts in seinem Haus einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Boyce befand sich aufgrund der ihm bekannten Erkrankung bereits seit Jahren in medizinischer Behandlung.