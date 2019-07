München - Stoßdämpfer an Stoßdämpfer, Schutzblech an Schutzblech stockt der Berufsverkehr durch die Straßen. Mit Start um 3.30 Uhr in der Früh hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Fahrer der MVG am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordert mehr Lohn für die Beschäftigten – mindestens 200 Euro monatlich, mit einer Laufzeit von 14 Monaten. Die AZ erklärt den Konflikt.