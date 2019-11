Es war eine Überdosis Saoirse Kennedy Hill: Todesursache ist bekannt

Kennedy, die im Alter von 22 Jahren starb, habe demnach einen tödlichen Mix aus Methadon, Alkohol und verschiedenen verschreibungspflichtigen Medikamenten im Blut gehabt. Ihr Tod werde dem Bericht nach als Unfall eingestuft. Mehrere US-Medien, darunter die "New York Times", berichteten, dass Saoirse am 1. August 2019 im Haus ihrer Großmutter in Hyannis Port, im US-Bundesstaat Massachusetts, aufgefunden wurde.