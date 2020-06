Es war ein Unfall Nassim Avat: "Nachtschwestern"-Star bricht sich bei Dreh die Nase

"Ein so krasser Schmerz"

Bei einem Blick in den Spiegel entdeckte Avat dann, dass seine Nase schief war. Der Schauspieler, der in "Nachtschwestern" einen Pfleger mimt, begab sich dann vom TV-Set direkt ins Krankenhaus. Begleitet wurde Avat dabei von Kollegin Sila Sahin (34), die ihm auch zur Seite stand, als die Nase erneut gebrochen werden musste, um sie zu richten: "Die Sila hat meine Hand genommen - und ich habe fest zugedrückt. Dann habe ich es in meiner Nase klacken gehört. Ich habe richtig laut geschrien! Es war ein so krasser Schmerz", erzählt Avat.