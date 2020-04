"Es war ein Traum" Angelina und Sebastian Pannek: Neue Fotos und Details zur Hochzeit

Seit wenigen Tagen hat Deutschland ein "Bachelor"-Ehepaar. Sebastian Pannek (33), im Jahr 2017 der Rosenkavalier in der RTL-Kuppelshow, und Angelina Heger (27), im Jahr 2014 Kandidatin in der "Bachelor"-Staffel von Christian Tews (39), haben geheiratet. Heger hat den Namen ihres Mannes und Vater ihres ersten Kindes, das demnächst das Licht der Welt erblicken wird, angenommen. Auf seinen Instagram-Profilen und in den Stories hat das Ehepaar nun weitere Details zum Jawort in Corona-Zeiten verraten.