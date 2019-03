Es wäre ihr 30. Geburtstag Fifi Geldof teilt emotionale Erinnerung an Schwester Peaches

Peaches Geldof, die Tochter von Rocksänger Bob Geldof (67, "Love Or Something"), wurde am 7. April leblos in ihrem Haus im englischen Wrotham aufgefunden. Wie "The Times" einen Monat später berichtete, sei das Model angeblich an einer Heroin-Überdosis gestorben. Ihre Mutter Paula Yates (1959-2000) war 14 Jahre zuvor auf dieselbe Weise umgekommen.