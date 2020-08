Es wäre ein Rekord "Promi Big Brother": Sind das die fehlenden Kandidaten?

Zwölf Kandidaten der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother", die ab dem 7. August (20:15 Uhr, Sat.1) ausgestrahlt wird, stehen bereits offiziell fest. 16 werden es insgesamt sein. Neben den beiden kolportierten Teilnehmerinnen Simone Ballack-Mecky (44) und die Dragqueen Katy Böhm (26) will die "Bild"-Zeitung nun die letzten zwei noch ausstehenden Kandidaten in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll auch Sportreporter Werner Hansch in den Container ziehen - sollte sich die Meldung bewahrheiten, wäre die Kommentatoren-Legende mit seinen 81 Jahren der älteste Teilnehmer in der Geschichte des Formats.