Der 6. Januar ist in Bayern ein gesetzlicher Feiertag: Heilige Drei Könige. Die Sternsinger ziehen dann von Haus zu Haus - auch in München. C+M+B und die jeweilige Jahreszahl werden über die Haustüren mit Kreide aufgemalt. Doch was ist eigentlich die Bedeutung von den Buchstaben C, M und B? Falsch ist, dass sie für Caspar, Melchior und Balthasar stehen...