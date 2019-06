"Es sollte keine Arbeit sein" Darum recycelt Cate Blanchett gerne ihre Outfits

Denn das darf niemals der Fall sein, wie sie von Star-Designer Giorigio Armani (84) gelernt habe, für den sie als Markenbotschafterin fungiert. "Wahrer Chic ist mühelos und muss von dir selbst kommen. Es ist nicht, was Likes oder Views bekommt. (...) Ich liebe Fashion, ich liebe Kostüme und ich trage daher äußerst gerne Dinge noch einmal, die ich in der Vergangenheit geliebt habe", so Blanchett. Das könne auch einfach "eine gute Hose" sein. Und das dazu passende Make-up? Das wird gerne "on the Road" aufgetragen: "Normalerweise mache ich mich in der U-Bahn, im Zug oder im Auto fertig."