Es soll ein Mädchen sein Sophie Turner und Joe Jonas erstmals Eltern geworden?

Das erste Baby von Sophie Turner (24, "Game of Thrones") und Joe Jonas (30) ist da. Das berichten zumindest mehrere US-Medien übereinstimmend. Laut dem Promi-Portal "TMZ" soll die britische Schauspielerin das Kind bereits am vergangenen Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt gebracht haben. Angeblich ist das erste Baby des Paares, welches seit Mai 2019 verheiratet ist, ein Mädchen.