Es soll 2010 geschehen sein Megastar Katy Perry wird der sexuellen Belästigung beschuldigt

Eine dreiste Lüge?

Ein Mann, der Kloss' Ausführungen bereits vehement widersprochen hat, ist Regisseur Johnny Wujek. Es soll sich bei der Veranstaltung um seinen Geburtstag gehandelt haben, wie das Männermodel auch selbst in seinem Text schreibt. Wujek will davon aber nichts mitbekommen haben und bezichtigt seinerseits Kloss der Lüge: "Ich werde nicht zulassen, dass du meiner Freundin so etwas vorwirfst. Das ist so ein Unfug. Katy würde so etwas niemals machen."