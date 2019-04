Es sind "wirre Zeiten" So denkt die Sängerin Dido über den Brexit

Die Sängerin Dido (47, "White Flag") ist wieder da. Im März ist "Still On My Mind" erschienen, ihr erstes Album seit sechs Jahren. Ab Mai führt sie ihre erste Tour seit 15 Jahren unter anderem auch wieder durch Deutschland. Als Britin hat sie in letzter Zeit aber sicherlich nicht nur ihr Album, ihre anstehende Tournee und ihre Familie beschäftigt, oder? "Ich finde das zurzeit alles ziemlich überwältigend", erklärt Dido im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" auf eine Frage nach dem Brexit.