"Es riecht abscheulich" Kit Harington: Das störte ihn an seiner "Game of Thrones"-Rolle

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von "Game of Thrones" sind bereits abgeschlossen. Dass am Ende einer so langen und intensiven Zeit bei vielen Darstellern die Tränen kullerten, ist nicht verwunderlich. Auch Kit Harington (32), der in der HBO-Serie als Jon Schnee, König des Nordens, auftritt, steht zu seinem Gefühlsausbruch. "Ich habe mir die Augen ausgeheult", verriet er US-Moderator Stephen Colbert (54) in dessen "The Late Show". Eine Sache, so Harington, werde er aber ganz und gar nicht vermissen.