Parkhaus am Mathäser droht Abriss

Das Parkhaus an der Adolf-Kolping-Straße hat schon bessere Jahre gesehen. 1957, zur gleichen Zeit, wie die Mathäser-Bierstadt, wurde das vierstöckige Gebäude eröffnet. Es waren Jahre, in denen die Münchner schon über die Abgase schimpften, aber trotzdem noch mit ihren Autos über den Marienplatz in Richtung Stachus bretterten.