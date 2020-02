"Es muss perfekt sein" Paris Hilton erklärt: Darum war Chris Zylka nicht der Richtige

Seit dem überraschenden Liebes-Aus mit Schauspieler Chris Zylka (34, "The Leftovers") vor über einem Jahr geht Paris Hilton (39) als Single durchs Leben. Ein Umstand, der der Hotelerbin durchaus zu gefallen scheint, wie sie jetzt in der April-Ausgabe der britischen "Cosmopolitan" klarstellt. "Es fühlt sich gut an, von keinem kontrolliert zu werden", meint die Blondine und findet anschließend ehrliche Worte über ihren verflossenen Verlobten.