Pokalfinale mit extrem schwacher TV-Quote

Effenbergs Vorschlag: Eine Aufspaltung der Liga in zwei Neunergruppen, über die sich die Klubs für eine Meister- und eine Abstiegsrunde von Januar bis Mai qualifizieren können. Diesen Modus sollte man zumindest mal "für eine Saison ausprobieren". Denn: "Zehn Meisterschaften in Folge darf kein Verein gewinnen – doch genau das droht. Wenn nichts passiert", sagte er angesichts der bereits acht Titel in Serie seines Ex-Klubs.