"Es lohnt sich einfach nicht mehr" Daniela Büchner und Jürgen Drews müssen Kultbars schließen

Ballermann-Größe Jürgen Drews (75, "Wenn die Wunderkerzen brennen") hat "traurige Gewissheit", wie er bei Instagram schreibt. Das Kultbistro "König von Mallorca" in Santa Ponca, in dem er regelmäßig anzutreffen war, muss schließen. Es "konnte dem Corona-Wahnsinn nicht standhalten". Im Mai 2011 wurde das Bistro eröffnet und seither von Drews' Freund Maurice Gritzmacher und dessen Frau Karin betrieben. "Es war eine wunderschöne Zeit", erinnert sich der Schlagersänger an vergangene Tage, "mit unendlich vielen Momenten, die ich niemals vergessen werde".