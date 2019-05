Es liegt nicht am Gegenüber Jessica Alba hält Liebesszenen für "seltsam"

Im Showgeschäft ist Jessica Alba (38, "Dark Angel") mittlerweile ein alter Hase. In den vergangenen rund 25 Jahren spielte sie in unzähligen Filmen und Serien mit. Doch die Schauspielerin scheint immer noch nicht sonderlich gerne Liebesszenen zu drehen. Das verriet sie nun an der Seite ihres Ehemannes Cash Warren (40) im "The Skinny Confidential Him & Her Podcast", aus dem "Entertainment Tonight" zitiert.