Es kracht ordentlich "Die Bachelorette 2019": Die ersten Dates und der erste Krach

Derweil beichtete Yannic den verbliebenen Männern im Haus: Er führe zu Hause in Aachen mehr oder weniger zwei Beziehungen. "Es ist immer noch Platz für eine mehr", so Yannic zum Grund warum er an der Show teilnimmt. Ob das Gerda gefällt? Wohl kaum.

Fabio lässt die Bombe platzen

Dann kam der Abend der Entscheidung. Hier suchten einige Männer das Gespräch. Bei Gerda und David, dem sie in der ersten Folge die erste Vorab-Rose überreicht hatte, funkte es weiter gewaltig. Daniel spielte sich, auch in Gerdas Wahrnehmung, zu sehr in den Vordergrund, was bei seinen anderen Mitbewerbern überhaupt nicht gut ankam. Dann zog sich die Bachelorette zurück und offenbarte: "Heute müssen zwei Männer gehen." Als Erster sollte Fabio seine Rose entgegennehmen, doch er ließ gleich die Bombe platzen: Er wollte die Rose nicht und ging freiwillig.

Am Ende standen von den verbliebenen Männern nur noch Daniel, Yannic und Fabiano ohne Rose da. Der Österreicher, der die Gruppe immer mehr spaltete, durfte sich dann tatsächlich über die letzte Rose freuen. Dass Yannic nach Hause fahren muss, schien ihn aber nicht weiter zu tangieren: "Ich habe ja noch zwei schöne Frauen zu Hause".