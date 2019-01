"Es ist Zeit" Jim Parsons: Deshalb muss "The Big Bang Theory" jetzt enden

"Es gibt keinen negativen Grund, 'Big Bang' zu beenden", erklärte Parsons weiter. Sie hätten so viele Jahre die Möglichkeit gehabt, die Serie zu machen, es fühle sich nicht so an, so der Schauspieler, als ob noch etwas übrig wäre, sie hätten alles bereits erzählt. Persönlich sei es nun "der richtige Zeitpunkt in meinem Leben. Ich weiß nicht, was für mich als nächstes kommt. Es ist nicht so, dass ich etwas Bestimmtes anstrebe". Der 45-Jährige sagte zudem, er sei jetzt im mittleren Alter und wisse nicht, wie lange er T-Shirts noch tragen könne, ohne wirklich alt auszusehen - offenbar in Bezug auf Sheldons Outfits.