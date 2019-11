"Es ist wirklich schön" Bastian Schweinsteiger freut sich über Nachricht von Merkel

Am 8. Oktober hat Bastian Schweinsteiger (35) das Ende seiner aktiven Profi-Karriere verkündet. Auch die Bundeskanzlerin meldete sich daraufhin bei dem Fußball-Star, wie Schweinsteiger in einem Interview mit "Bild am Sonntag" verriet: "Ich habe tatsächlich gerade eine Nachricht von Angela Merkel bekommen wegen meines Karriere-Endes. Es ist wirklich schön zu spüren, dass sie in so einem Moment an mich denkt. Das muss eine Bundeskanzlerin ja nicht machen", sagte er auf die Frage, ob es noch Kontakt mit Merkel gebe.