"Es ist unsere Pandemie" George Clooney veröffentlicht bewegendes Essay über Rassismus

Hollywood-Star George Clooney (59, "Money Monster") hat seine Fassungslosigkeit und seine Wut über den Tod von George Floyd in einem ausführlichen Gastbeitrag für die Nachrichten-Plattform "The Daily Blast" ausgedrückt. Dass in Person des 46-Jährigen erneut ein Afroamerikaner durch die Hand eines weißen Polizisten ums Leben gekommen ist, sei in seinen Augen ein weiteres Beispiel dafür, dass die USA nun schon seit Jahrhunderten ein unverändertes Rassismusproblem habe.