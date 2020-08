Es ist schon wieder aus Miley Cyrus und Cody Simpson sollen sich getrennt haben

Abrechnung in neuer Single?

Derweil veröffentlichte Miley Cyrus ihre neue Single "Midnight Sky". Darin, so scheint es zumindest, rechnet sie mit ihren Verflossenen ab. Im Refrain heißt es unter anderem: "I was born to run. I don't belong to anyone. I don't need to be loved by you." Zu Deutsch etwa: "Ich bin geboren, um zu rennen. Ich gehöre niemandem. Ich muss nicht von dir geliebt werden."