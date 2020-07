Es ist offiziell Tom Hanks und Rita Wilson sind jetzt griechische Staatsbürger

Im vergangenen Jahr wurde Hanks zum Ehrenbürger Griechenlands ernannt, da er "ein echtes Interesse an den Menschen, die beim Feuer in Mati gelitten haben, gezeigt und das Problem in den internationalen Medien ins Bewusstsein gerufen hat", erklärte Innenminister Takis Theodorikakos im Dezember 2019. Und er werbe mit seinen Sommeraufenthalten in Antiparos für Griechenland. Im Januar 2020 bestätigte Hanks die Annahme der besonderen Würdigung und twitterte, dass er das neue Jahr als Ehrenbürger Griechenlands feiere.