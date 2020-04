Es ist offiziell Angelina Heger und Sebastian Pannek haben geheiratet

Gerüchteküche brodelte

Zuvor hatten bereits viele Fans spekuliert, dass Heger und Pannek längst still und heimlich geheiratet hätten. Die gebürtige Berlinerin hatte erst kürzlich ihren Nachnamen auf Instagram in Pannek geändert. Vor fünf Tagen postete Heger zudem ein Foto, das sie in einem cremefarbenen Tüll-Kleid zeigt, das auch als Brautkleid hätte durchgehen können.