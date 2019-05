Es ist Nummer 2.663 Anne Hathaway: Hollywood-Stern und Hollywood-Star zu ihren Füßen

2.663 - diese Zahl hat für Schauspielerin Anne Hathaway (36) künftig eine besondere Bedeutung. Überglücklich hat sie ihren Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood enthüllt, den nunmehr 2.663. Zu Tränen gerührt dankte sie in ihrer Rede und im Beisein ihres Mannes, Adam Shulman, dem verstorbenen Regisseur Jonathan Demme ("Das Schweigen der Lämmer"). In dessen Drama "Rachels Hochzeit" hatte sie einst auch als ernste Schauspielerin brillieren dürfen. Die 36-Jährige wurde zuvor mit Filmen wie "Plötzlich Prinzessin" oder "Der Teufel trägt Prada" bekannt.