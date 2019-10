Hiller selbst war hinterher schnell bei einem Thema angelangt, das zu seinem Leidwesen mitschwang: "Die meisten Spiele sehe ich ja von der Bank aus, da tut so ein Spiel natürlich gut." Bekanntlich ist es Konkurrent Hendrik Bonmann, der Hiller seinen Platz als Nummer eins der Sechzger erfolgreich streitig gemacht hat.

Trainer Daniel Bierofka setzt auf den 25-jährigen Essener mit BVB-Vergangenheit, weil der 1860-Coach in ihm den kompletteren Torhüter sieht. "Es ist einfach so abgesprochen", erklärt Hiller über seine Reservistenrolle, obwohl er sich freilich eine andere Absprache wünschen würde: "Ich weiß, dass ich nur im Pokal spielen darf, das muss ich so akzeptieren. Ich gebe im Spiel und im Training alles, mehr kann ich nicht tun."

Und so bleibt Hiller vorerst nur, seine Pokal-Show als Bewerbung für den Liga-Alltag zu hinterlassen. Bierofka registrierte es dankbar. "Marco weiß, dass er Elfer halten kann", sagte der 40-Jährige: "Mich freut es für ihn, dass er zum Helden avanciert ist in diesem Spiel." Auch, wenn Sechzigs Elfmeterkiller in der Rolle des Herausforderers bleibt: Diesen Abend kann ihm niemand mehr nehmen – und auf dem angestrebten Weg in den DFB-Pokal hat er selbst dafür gesorgt, dass Ende April ein Halbfinale auf ihn und die Giesinger wartet.

Lesen Sie hier: Pokal für TSV 1860 unwichtig? Bierofka stellt Prioritäten klar