"Es ist eine Lüge" Rose McGowan ist frustriert über die Entwicklung von "Me Too"

Auf Twitter stellte McGowan jetzt mit einem Video klar, dass sich die Kritik nicht gegen die Idee von "Me Too" richtete: "Me Too ist wichtig, es ist aufrichtig, es sind unsere Erfahrungen und es ist keine Lüge." In einem zweiten Video sagt sie weiter: "Es gibt Leute in den Medien, die versuchen es zu stürzen. Ich sage, bleibt stark. Noch einmal: Es ist einfach unsere geteilte Erfahrung. Und das ist gut."