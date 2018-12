Es ist ein Sohn "Lost"-Star Emilie de Ravin ist Mutter geworden

Die Schauspielerin und ihr Verlobter Eric Bilitch haben bereits eine gemeinsame Tochter: Vera Audrey ist zwei Jahre alt. De Ravin verkündete im Juni, dass sie und Bilitch ihr zweites Kind erwarten. Emilie de Ravin war von 2004 bis 2010 als Claire Littleton in einer der Hauptrollen der Fernsehserie "Lost" zu sehen. Von 2012 bis 2018 spielte sie die Belle in der Märchen-Fernsehserie "Once Upon a Time - Es war einmal..."