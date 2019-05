Javi Martínez schon mal in Berlin

Er könne am vorletzten Spieltag nicht mitwirken, sagte der Spanier am Freitag in Berlin anlässlich der Übergabe des DFB-Pokals für das Endspiel zwischen dem deutschen Rekordchampion und RB Leipzig am 25. Mai in der deutschen Hauptstadt. "Ich hoffe, nächste Woche kann ich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen", sagte der Mittelfeldspieler.