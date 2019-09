Es ist ein Junge "Unter uns"-Star Patrick Müller ist Vater geworden

Auch seine Frau postete das Foto. "Hello Baby! Yeah, nach dem langen Warten sind wir seit Montag dem 23.09.2019 endlich zu viert!", heißt es in ihrem Post, der mit einigen Herz-Emojis versehen ist. Und sie fügte hinzu: "Danke an alle, die an uns gedacht haben. Uns geht es gut und wir sind sehr happy. Ich fühle mich wie die stärkste Löwenmama der Welt... Jetzt brauchen wir noch etwas Ruhe und Schlaf." Neben dem kleinen Jungen hat das Paar noch eine Tochter, die im Frühjahr 2015 zur Welt kam.