Es ist ein Junge "The Big Bang Theory"-Star Melissa Rauch ist wieder Mutter geworden

In einem Gastbeitrag für "Glamour" erzählt sie zudem, dass ihr Ehemann Winston (41), mit dem sie seit 2007 verheiratet ist, wegen der Corona-Pandemie in den USA während der Geburt nicht an ihrer Seite sein durfte. Sie habe sich von Winston und der gemeinsamen Tochter Sadie (geb. 2017) verabschiedet, ihre Schutzmaske aufgezogen und sei ganz alleine ins Krankenhaus gegangen. Ihr Ehemann sei aber zumindest über einen Video-Chat in den Kreißsaal geschaltet worden.