Es ist ein Junge Sophie Ellis-Bextor ist zum fünften Mal Mutter geworden

Die Familie der britischen Singer-Songwriterin Sophie Ellis-Bextor (39, "Murder on the Dancefloor") ist gewachsen. Die 39-Jährige hat via Instagram die Geburt ihres fünften Kindes bekanntgegeben. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem ihr Ehemann, der Musiker Richard Jones, das Baby in den Armen hält und liebevoll anlächelt. "Er ist hier", kommentiert die stolze Mama das Foto und verrät damit, dass sie einen Sohn auf die Welt gebracht hat. Er trägt den Namen Mickey Jones.