Es ist ein Junge Pippa Middleton: Das Baby ist da!

Gemeinsam mit dem Vater James Matthews (43) und der obligatorischen Babytasche checkte die jüngere Schwester von Herzogin Kate (36) nur wenigen Stunden vor der Geburt in der Klinik ein, um ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. Noch am vergangenen Freitag war das Paar zusammen auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank in Windsor.