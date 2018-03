Chicago - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und die Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic freuen sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Beide bestätigten am frühen Montagmorgen via Twitter die Geburt ihres Sohnes. Bereits am Sonntag hatten serbische Medien über die Geburt spekuliert.