Es ist ein Junge Anna-Maria Zimmermann verrät den Namen ihres zweiten Kindes

Am 27. Juli hat die deutsche Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (31, "1000 Träume weit") in ihren Instagram-Stories die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Am 28. Juli hat sie weitere Details zu dem neuen Erdenbürger verraten. Zu einem Foto des Nachwuchses, das einen nackten Fuß und die Mundpartie zeigt, schreibt die 31-Jährige unter anderem: "Aus dem Bauch mitten ins Herz! [...] Genauso ungeduldig und neugierig wie deine Mama - deshalb wolltest du schon ein bisschen früher die Welt erblicken. Dafür jetzt so entspannt und kuschelig wie dein Papa".