Es ist ein Junge Amedeo & Elisabetta von Belgien: Ihr zweites Kind ist auf der Welt

Wie heißt der Nachwuchs?

"Mit großer Freude" verkünden Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta die Geburt ihres Sohnes, heißt es in dem Post. "Er wurde am 6. September um 21:05 Uhr im UMC Sint-Pieter-Krankenhaus in Brüssel geboren." Der Nachwuchs habe bei der Geburt 3,3 kg gewogen und sei 50 cm groß. Mutter und Sohn seien wohlauf. Wie das neue Mitglied der royalen Familie heißt, wurde noch nicht bekanntgegeben.